AGC distingué aux Automotive INNOVATIONS Awards 2019

Actualités 199 vues 0 Le premier verrier mondial AGC a été distingué aux Automotive INNOVATIONS Awards 2019 à Francfort, le 8 juillet, en tant que second fournisseur le plus INNOVANT dans la catégorie “Châssis, Carrosserie et Extérieur” pour ses développements technologiques réalisés dans les antennes 5G sur verre.