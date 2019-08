Nomination : Larbi Hbil chef des opérations pour les concessionnaires du CCG du groupe Psa

Le Groupe PSA a nommé Larbi Hbil au poste de chef des opérations pour les concessionnaires du CCG, qui dirigera le plan d’expansion du fabricant français dans la région et supervisera le réseau de distributeurs locaux. Il travaillera en étroite collaboration avec Rakesh Nair, directeur général du groupe PSA de GCC.

Pour rappel le communiqué précise que Larbi Hbil occupait récemment le poste de directeur général de Volvo Group Trucks Middle East and Africa. Il apportera plus de 25 ans d’expérience dans les domaines des ventes, du développement commercial et de la gestion des opérations régionales, qu’il a acquis au cours de son travail sur différents marchés, depuis l’Europe, l’Asie et l’Afrique jusqu’au Moyen-Orient, dans divers secteurs, notamment la technologie, l’automobile et l’aviation.