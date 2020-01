Suez a choisi vendredi 31 janvier son nouveau président. Philippe Varin doit succéder à Jean-Louis Chaussade à la tête du groupe de gestion des eaux et des déchets. L'assemblée générale de Suez votera en mai pour valider ou non cette décision. Le mystère régnait sur l’identité du successeur de […] Lire l'article

Infographie industrie automobile européene

Actualités, Infos constructeurs 172 vues 0 L’industrie automobile européenne est l’épine dorsale de l’économie de l’UE, fournissant 13,8 millions d’emplois directs et indirects, investissant 57,4 milliards d’euros dans la recherche et un chiffre d’affaires représentant 7% du PIB de l’UE. -13,8 millions d’Européens travaillent dans l’industrie automobile (directement et indirectement), ce qui représente 6,1% de tous les emplois dans l’UE. - 11,4% des emplois manufacturiers de l’UE -Les véhicules à moteur représentent 428 milliards d’euros de taxes dans les seuls pays de l’UE15. -L’industrie automobile génère un excédent commercial de 84,4 milliards d’euros pour l’UE -Le chiffre d’affaires généré par l’industrie automobile représente plus de 7% du PIB de l’UE. Investissant chaque année 57,4 milliards d’euros dans la R&D, le secteur automobile est déjà le plus grand contributeur privé d’Europe à l’innovation. Une grande partie de cet investissement est consacrée aux solutions de mobilité propre. source Acea