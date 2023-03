Première mondiale : Schaeffler électrifie les véhicules utilitaires municipaux avec des entraînements électriques intégrés aux roues

Schaeffler fournit aux premiers clients des moteurs de moyeu de roue entièrement électriques, la nouvelle technologie d’entraînement accélère l’électrification des véhicules utilitaires municipaux et permet de nouvelles architectures de véhicules.

Avec l’électrification, les bonnes choses viennent par trois, semble-t-il. Pas moins de trois constructeurs de véhicules communaux compacts s’apprêtent à intégrer dans les mois à venir des moteurs de moyeu de roue électriques à haut rendement fabriqués par Schaeffler dans leurs lignes de production, a annoncé l’équipementiers dans un communiqué. Schaeffler se dit réinventer les systèmes d’entraînement utilisés dans les petits véhicules utilitaires électriques légers dans nos centres-villes , selon Matthias Zink, PDG de Schaeffler Automotive Technologies., dans le dit communiqué. La caractéristique déterminante des nouveaux moteurs de moyeu de roue est que tous les composants nécessaires à la propulsion et au freinage sont intégrés directement dans la jante de la roue, plutôt que d’être positionnés au centre ou montés sur les essieux moteurs.

Cette architecture économise de l’espace et rend les véhicules beaucoup plus agiles et maniables dans le trafic urbain. Les véhicules utilitaires alimentés par ces moteurs entièrement électriques à faible bruit sont très silencieux, ce qui réduit la pollution sonore dans les zones piétonnes et dans les rues de la ville. Ils peuvent également fonctionner pendant des heures prolongées dans les zones résidentielles, car la perturbation des résidents est bien moindre.

Cette nouvelle technologie d’entraînement ouvre un nouveau marché en croissance constante pour Schaeffler. L’entreprise vise à voir ses moteurs de moyeu de roue utilisés dans de plus en plus de véhicules utilitaires et de service dans les villes, sur les campus d’usine et dans les centres logistiques, les ports, les aéroports et les grands parkings. Ces types de véhicules ont tendance à être utilisés sur des itinéraires définis, ils conviennent donc bien aux autonomies fixes et aux temps de charge prévisibles des entraînements électriques.