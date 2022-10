Automechanika Frankfurt 2022 sous le thème « Redémarrage pour le marché de la rechange automobile »

Automechanika Frankfurt se tiendra du 13 au 17 septembre 2022 dans son format habituel en présentiel. Une occasion de découvrir les innovations, les nouvelles technologies et tendances l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie manufacturière, ou tout simplement, découvrir le marché mondial des pièces de rechange.

Dans cinq jours, du 13 au 17 septembre 2022, Automechanika, le salon leader mondial de l’industrie des services automobiles, aura lieu sur le parc des expositions de Francfort. Le salon de cette année présente une liste d’exposants aussi internationale que celle de l’événement anniversaire en 2018 précise le communiqué de l’organisateur, qui indique sur les plus de 2 800 exposants présents à l’événement, 83 % viennent de l’extérieur de l’Allemagne, ce qui représente environ 70 pays contre 76 pays en 2018 occupant l’ensemble du parc des expositions a noté Braun. « Nous avons le regret de dire que le maintien des restrictions liées à la pandémie en Chine (dans le cadre de sa politique zéro Covid) et la guerre signifient qu’il n’y aura presque pas d’exposants de Chine ou de Russie cette année. » Les principaux sujets de l’événement de cette année incluent les systèmes de propulsion alternatifs, la formation et le développement professionnel, les chaînes d’approvisionnement résilientes et le commerce électronique. Plus de 350 événements destinés aux professionnels de l’automobile se dérouleront sur quatre scènes. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie de la logistique seront également présents pour présenter leurs dernières solutions.