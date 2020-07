PSA offre 50 000 masques : mieux vaut tard que jamais !

Actualités 54 vues 0 Le Groupe PSA se joint à l’effort national de solidarité , des nombreuses entreprises locales dans la lutte contre la Covid-19 et annonce son don de 50 000 masques au gouvernement Algérien. Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, la priorité du Groupe PSA à travers ses filiales Peugeot Algérie et Peugeot Citroën Production Algérie est de protéger d’abord ses salariés et de préserver la pérennité de l’entreprise, qui pendant la suspension d’activité, annonce son communiqué , le Groupe PSA a mis en place un protocole de mesures sanitaires renforcées. Ce protocole construit avec les services médicaux de l’entreprise est constitué de plus de 100 mesures et couvre l’ensemble des activités de l’entreprise. à savoir , qu’il prévoit le contrôle de température en complément de l’auto-surveillance des symptômes, le port de lunettes sur site complété par une dotation individuelle quotidienne de masques, mais aussi le respect des distances entre personnes y compris dans les zones de pause avec l’inscription de marquages au sol, le maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le contact avec les poignées, le nettoyage fréquent des outils et surface de travail, l’ajustement des rotations entre les tournées des équipes pour éviter les croisements de personnel.