Kaïs Ait Ahmed, P-dg d’Ikam : « Nous avons l’ambition de couvrir 80% des besoins du marché du freinage »

Equip Auto Algeria qui se tient depuis le 2 juillet et jusqu’au 5, au Centre International de Conférences Abdelatif-Rahal,(CIC) Alger, est aussi une occasion pour les fabricants locaux de la seconde monte de se rendre visible , pour renforcer sa notoriété dans un marché ou cohabite plusieurs grands marque de grands équipementiers de classe mondiales , de dénicher de nouvelles affaires, de recruter de nouveaux distributeurs de facto des clients.

Ikam , un nouvel entrant dans la fabrication des pièces mécanique , notamment dans le consommable du système du freinage ne déroge pas à cette règle , à savoir pour rentrer et assoir sa notoriété dans le marché de l’after Market , il faut passer par Equip Auto , la plus grande plate forme d’exposition de l’après vente dans la région et du plus gros marché du Maghreb.

En effet, Ikam qui enregistre sa seconde participation, selon Kaïs Ait Ahmed , le P-dg d’Ikam qui s’est prêté ouvertement à nos questions , a réussit en espace de deux seulement 2 ans à détenir 30% de part de marché avec des capacité actuelle de production de 250 millions de jeux de plaquettes représentant 250 référence. Sans langue de bois, Kaïs Ait Ahmed, ce jeune entrepreneur affiche ouvertement sa ferveur d’aller encore plus loin , soit satisfaire les besoins du marché national à hauteur de 70% . Pour se faire indique t-il , il est est sur le point d’installer de nouvelles capacités , soit un projet d’extension , qui lui permettrait d’atteindre un taux d’intégration de 70% contre 30% actuellement.

Un ambition mue par la demande croissante du marché , des contrats décrochés avec les plus gosses flottes du marché et du chiffre d’affaire généré durant la période 2021 qui lui a permis d’atteindre 70% des capacité de production et soit l’équivalent juste au premier Semestre 2022 (S1). ce qui en soit un gage de crédibilité à sa banque qu’il l’a accompagné durant la première phase de son projet à hauteur de 60% . Avec cette extension pour produire des intrants de la plaquette de frein, l’investissement sera porté à 3,5 milliards de DA , soit 30 millions de dollars , précise t-il .

Un investissement qui vaut la chandelle poursuit-il , au vu de l’allègement de la facture des importations qui reviennent de plus en plus plus onéreuse pour cause de la hausse du fret , de l’énergie et surtout satisfaire la demande du marché à temps sans rupture.

Quand à notre question d’exporter , notre interlocuteur n’écarte pas la possibilité, mais , celle -ci interviendra au delà de 2024 après satisfaction et stabiliser les art du marché local.

K.A.