CAPELEC présente un nouveau banc de freinage pou PL

Capelec a présenté son nouveau banc de freinage pour PL/VUL/Bus et autocars en septembre 2017. Le nouveau CAP 9110 propose une interface ergonomique, un écran tactile, une télécommande et un logiciel paramétrable S9110. Le système numérique PC Box est performant, ouvert et fiable. Robuste, grâce à une chaine double d’entrainement et un système de pesée anti-coup de bélier (32 tonnes). Le revêtement des rouleaux est en époxy. Le châssis est en acier galvanisé, compact et encastré, il facilite l’installation dans un génie civil existant. De nombreuses options sont disponibles : aide à la sortie, démarrage progressif, double affichage, sécurité machine (garde-corps, portillon, protection fosse…) En périphérie, la plaque de ripage CAP9110 vérifie le parallélisme de l’essieu. Robuste et compacte, elle se connecte à l’interface du banc. En complément, les plaques à jeux CAP9200 font ressortir les défauts et les jeux des liaisons au sol, grâce à une articulation 12 directions, une alimentation hydraulique de 30 KN. De grandes dimensions et larmées, elles sont conformes à la nouvelle directive européenne EU2014/45.