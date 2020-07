FCA et le Groupe PSA disparaissent pour donner STELLANTIS

Désormais la marque qui naitra de la fusion du groupe des constructeurs automobile français pour PSA et italienne pour FCA est baptisé STELLANTIS , un nouveau label à connotation latine, issu du verbe latin «stello» qui signifie «briller d'étoiles», à indiqué dans communiqué hier 15 juillet . il est est fait d'emblée que le projet de fusion à 50:50 progresse tel que défini dans l'accord de combinaison annoncé le 18 décembre 2019, Peugeot S.A. (« Groupe PSA ») et Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») (NYSE: FCAU / MTA: FCA) , qui franchissent une étape majeure et annoncent que la dénomination sociale du nouveau groupe sera STELLANTIS. IL sera utilisé exclusivement au niveau du Groupe, en tant que marque Corporate. La prochaine étape du processus sera le dévoilement d'un logo qui, avec le nom, deviendra l'identité de marque de l'entreprise. Les noms et logos des marques existantes du Groupe resteront inchangés. Comme indiqué précédemment, la finalisation du projet de fusion devrait avoir lieu au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation par les actionnaires des deux sociétés lors de leurs assemblées générales extraordinaires respectives et la satisfaction des exigences réglementaires des organismes concernés dont les autorités de la concurrence.