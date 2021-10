Flotte entreprise : Ival annonce de nouveau la disponibilité Iveco Daily 16 m3

Actualités, Nouveautés, Utilitaires 186 vues 0 Iveco revient cette semaine, pour marquer l’actualité automobile, de cette rentrée sociale et économique, avec une nouvelle offre commerciale sur la gamme Daily. Une première d’une série de nouvelle configuration proposéee d’une riche gamme Daily , qui suivra, crescendo dans les semaines à venir, selon l’ordre de leur montage dans l’unité Ival Spa de Ouled Hadadj, wilaya de Boumerdes, précise le communiqué. Les gammes à venir vont se décliner selon les volumes de chargement à commencer par la disponibilité du 16 m3 ensuite arriveront sur le marché les 18,9 et 11 m3. Avec cette nouvelle, Iveco annonce le déblocage et reprise du montage des véhicules industriel selon samir Ardjoune, directeur communication. En effet, le communiqué en date de mardi 21 septembre 2021, annonce la disponibilité de la version du Daily 16 m3, à la livraison immédiate et rapide et ouverte également à toutes les solutions d’acquisitions. Iveco lance son offre exclusive avec un seul volume de chargement 16 m3, et comme l’explicite le document est une offre destinée aux flottex entreprises PME/PMI ou professions libérales. Ival , qui rappelle t-on est géré par un administrateur, a pu maintenir ses effectifs, grâce notamment au service après vente qu’elle assure pour ses clients constitués essentiellement des entreprises, avant cette reprise du montage, en ce début septembre, suite au déblocage des kits, tenait à nous le préciser Samir Ardjoune, directeur communication. Ival ne fait ne fait pas que proposé une offre commerciale produits mais aussi un accompagnement financier en leasing avec ces partenaires financiers, notamment un financement leasing., sans toute fois préciser le prix ou une simulation des mensualité à reverser. Connu sur le marché , le Daily est l’utilitaire phare de la gamme italienne Iveco, qui n’est plus à présenter au plan performance, mais il y a juste lieu de préciser le modèle disponible en Algérie est en version 3,5T accessible à tous, notamment aux permis B . le nouveau venu est mu par un moteur de type F1CE 3481 J diesel 4 cylindres verticaux, DOHC de 2e génération et de puissance 150 ch, couplé à une boite à vitesse 6 rapports, selon la fiche technique jointe au communiqué.