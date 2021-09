Point de recharge connecté estimé à 1,6 million d’unités en 2020

Selon objetconnecte.com , les points de recharge de VE connectés existants ont été estimés à environ 1,3 million de bornes. Ce chiffre reflète un taux de connectivité de 53 %. La demande de bornes connectées ne cesse pas de croître dans la mesure où le nombre de véhicules électriques augmente rapidement. Ainsi, l’intégration d’équipements de communication dans les stations de recharge deGrâce à une croissance annuelle moyenne de 38 %, il est prévu que le nombre de ces bornes connectées dans ces régions atteigne 7,9 millions d’ici 2025.

Qui sont les acteurs de ce marché?

Divers acteurs sont impliqués dans le développement de ce marché pour véhicules électriques. Il existe différents types d’entreprises qui proposent des logiciels pour les stations de recharge notamment ,des fournisseurs des systèmes de gestion, du matériel des stations de recharge, et des opérateurs de stations de recharge précise la même source. A noter, qu’en Amérique du Nord, ChargePoint , AddÈnergie, SemaConnect, EV Connect, Blink Charging, Greenlots et Tesla. ChargePoint et Enel X représentent également la majorité des chargeurs domestiques connectés dans la région. De son côté l’Europe jouit de multiples fournisseurs ayant un nombre important de stations connectées. Ces derniers comprennent Etrel, Easee, EVBox, NewMotion, Last Mile Solutions, Greenflux, Has-to-be, Virta Pod Point et Driivz. Il note plus loin les fournisseurs de matériel nordiques CTEK et Zaptec qui possèdent également de nombreuses bornes connectées, tout comme d’autres acteurs majeurs en Europe à savoir Vattenfall, Innogy, Allego et Fortum.