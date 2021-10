Numérisation: Continental et Security Matters utilise la blockchain pour tracer le Caoutchou naturel

Le fabricant de pneus haut de gamme Continental SMX), une entreprise axée sur la numérisation d’objets physiques dans la blockchain, travaillent ensemble pour développer et tester une technologie de marqueur pour le caoutchouc naturel.

La technologie de marqueur spécial, qui a été développée par les partenaires du projet pour une utilisation dans le caoutchouc naturel, est destinée à contribuer à une transparence et une traçabilité encore plus grandes tout au long de la chaîne de valeur des pneus et des produits en caoutchouc technique de Continental à l’avenir. À l’aide de dispositifs de lecture spéciaux et de logiciels spécialement développés, l’utilisation de substances marqueurs permet l’étiquetage invisible du caoutchouc naturel avec des informations sur son origine géographique exacte.

« Nous testons cette technologie de marqueur pour nous assurer à l’avenir que le caoutchouc naturel que nous utilisons dans nos pneus a été cultivé de manière vérifiable et provient d’une manière entièrement durable », a déclaré Claus Petschick, responsable du développement durable dans le domaine d’activité « Pneus » de ​Continentale. Il ajoute : « Nous visons à nous procurer tous nos matériaux auprès de sources responsables.

Les technologies innovantes et la numérisation y contribuent de manière importante. Ainsi, d’ici 2050 au plus tard, tous les matériaux utilisés par Continental dans sa production mondiale de pneus doivent provenir de manière responsable.

Dans le cadre de l’industrialisation de cette technologie, il serait également envisageable que la méthode du marqueur invisible soit liée à la technologie blockchain, connue pour être particulièrement infalsifiable.

Continental et Security Matters travaillent actuellement à l’utilisation de la nouvelle technologie de marquage à plus grande échelle pendant le processus d’extraction du caoutchouc. « Notre collaboration montre que le suivi physique et numérique peut également être assuré grâce à des codes-barres à base de produits chimiques uniques et immuables dans les produits en caoutchouc », a déclaré Haggai Alon, fondateur et PDG de Security Matters. Il ajoute : « En collaboration avec Continental, nous voulons maintenant utiliser notre technologie de marqueurs pour améliorer encore la transparence de la chaîne d’approvisionnement en caoutchouc naturel. »

L’utilisation de matières premières durables dans la fabrication de pneus et l’engagement et l’acceptation de la responsabilité de leur production et de leur traitement durables sont depuis longtemps une priorité élevée chez Continental.

L’entreprise s’est fixé pour objectif de devenir le pneu d’entreprise le plus progressiste en termes de responsabilité environnementale et sociale d’ici 2030. D’ici 2050 au plus tard, Continental vise à utiliser 100 % de matériaux produits de manière durable dans ses pneus et à atteindre une neutralité climatique totale le long de son toute la chaîne de valeur.

Le début de la collaboration entre Continental et Security Matters a été initié par la propre start-up de Continental, « co-pace ». Son objectif est de négocier, promouvoir et exploiter les connexions entre les entreprises émergentes et les unités commerciales de Continental.

Les domaines d’intervention de l’équipe mondiale d’experts en technologie de co-space sont les matériaux avancés, les systèmes autonomes, l’intelligence artificielle, la sécurité des données, les batteries de nouvelle génération, les systèmes d’entraînement avancés et les villes intelligentes.

communiqué