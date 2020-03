Véhicule électrique : 2,3 millions  unités immatriculées en 2019

Les immatriculations de véhicules légers électriques et hybrides rechargeables dans le monde avaient progressé de 74 % en 2018, mais elles n’ont augmenté que de 4 % en 2019, à atteindre 2,3 millions d’unités, en raison principalement d’une baisse de la demande en Chine et aux Etats-Unis, selon acea. La Chine et les Etats-Unis sont les deux plus gros marchés pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, les deux pays représentant respectivement plus de la moitié et un septième des ventes. L’an dernier, les immatriculations ont diminué de 4 % en Chine (à 1,2 millions d’unités) et de 9 % aux Etats-Unis (à 329 500 unités).