Le Centre automobile multimarque Glinche Automobiles pour la première fois sur Equip auto

EQUIP AUTO 80 vues 0 Glinche Automobiles annonce sa première participation au salon EQUIP AUTO 2019. L’occasion de découvrir cet acteur incontournable de la distribution automobiles aux particuliers et professionnels.

Ce passage obligé par Equip auto, permettra à Glinche de s’inscrire sur le marché des professionnels et surtout assoir une légitimité sur le marché ou seul les plus professionnels ont droit de citer. Concurrence oblige!.