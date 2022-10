Tata Motors : bientôt la technologie quatre roues motrice sur sa gamme SUV électrique

Actualités, Nouveautés, Salons 533 vues 0 Le constructeur indien Tata envisage activement d’introduire la technologie à quatre roues motrices dans les versions électriques de ses véhicules utilitaires sportifs, selon le magazine energyworld rapportant les propos se Shailesh Chandra responsable de l’activité véhicules de tourisme. Le leader automobile local ne propose actuellement aucune version à quatre roues motrices dans sa gamme de produits existante, qui comprend des modèles tels que Nexon, Harrier et Safari. La société vise à disposer d’un portefeuille de dix produits électriques, un mélange de plaques signalétiques existantes et de tous les nouveaux modèles, d’ici 2025, indique le même source médiatique. Tata Motors envisage des modèles au-dessus de la gamme Nexon comme candidats possibles pour la mise à niveau quatre par quatre (4X4).

Le mécanisme à quatre roues motrices permet à la puissance de circuler dans les quatre roues d’un véhicule, ce qui lui permet de surpasser les conditions difficiles hors route. D’autres concurrents , à l’instar de Mahindra propose déjà une telle transmission sur divers modèles tels que XUV 700, Scorpio-N, Thar et Alturas G4. Même Maruti Suzuki a introduit une version à traction intégrale (AWD) dans le SUV de taille moyenne récemment lancé par le grand vitara.