LE SIVEHA abrite la 2ème édition JMEA le 25 juin

Le salon Siveha est un Green Event de par sa thématique dédié à la transition vers la mobilité durable. Il abrite la 2ème Edition de la journée de la mobilité durable . Les Exposants ont pleinement adhéré à cet engagement pour réduire leur empreinte carbone. Ainsi, le Salon SIVEHA inscrit résolument le futur et le présent automobile à Oran. C’est un triomphe absolu pour l’organisateur Mokacom, ses partenaires logistiques et tous les participants, qui regroupent les constructeurs et distributeurs de véhicules industriels et engins , les conférenciers de haut rang , les organismes , les centre de recherche les agences de promotion.