Bilan Equip auto 2018 : Une plate forme d’intense communication visant la promotion du secteur après vente, véhicule d’occasion et sous-traitance automobile

Le salon Equip auto version Algérie dans sa dernière mouture qui s’est déroulé du 26 février au 01 Mars à Alger, s’est clôturé après d’intense échanges B to B, de communication et conférences. Ce qu’on retiendra d’Equip auto 2018, sont les intenses échanges qu’on a pu avoir avec les différents acteurs exposants qui compose le secteur de la distribution, des service à la mobilité, des véhicules d’occasion et quelques fabricants pour l’After Market.

Cette 12e édition du Salon Equip auto Algéria qui a accueillie pendant quatre jours près de 280 exposants venus de différents pays avec 73% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays, s’est bien collé au sujet chaud du moment et des changements en perspective pour la filière automotive, en adaptation cette plate forme à la sous-traitance automobile. Ainsi Equip auto s’inscrit sur le long terme en se voulant aussi un salon prêt à accueillir dans l’avenir tous les acteurs du marché de l’importation, de la distribution et des fabricants de composant véhicules locaux ou en partenariats pour la première et seconde monte.

Métiers de distribution : des changements en vue

Les importateurs et acteurs de la distribution défendent leur business face à la montée en croissance d’une politique incitative à les convertir en investisseurs dans la sous-traitance. Equip auto a été également, une occasion offerte pour certains importateurs d‘exprimer face à la presse leur inquiétude au sujet des changements qui se profilent à court terme, qui imposerait une activité industrielle aux grands acteurs de la distribution. Certains ont déjà anticipé et ont annoncé leur adhésion et disposent de concrets projets industriels à l’exemple d’Autopral, Matador, Kadiri, Petroser ….

En dépit de certaines défections pour certains gros importateurs touchés par la crise de cash-flow que nécessite les nouvelles lignes de crédit à hauteur de 120%. ils ont préféré faire l’impasse sur Equip auto 2018, mais d’autres sociétés plus mieux structurer ont fait une démonstration de force à travers de grands stand très accueillant et ont rehaussé la qualité de l’exposition à noter parmi eux, Douadi Automotive avec deux grands et Class, Petroser, ou le groupe Kadiri avec trois stands, notamment, dédié chacun à des activités et marques qu’ils représentent à savoir, LiquiMoly, Wolf, Bardhal.

D‘autres sociétés nouvellement créés ont fait leur première apparition sur Equip auto à l’exemple de la société GBS France, Une société de droit français mais dans le principal actionnaire est un algérien qui lance la gamme auto lift, dédiée à faciliter les tâches au carrossiers et garagistes.