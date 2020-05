La fin du confinement approche et nous pensons qu’il va modifier nos habitudes de vie et la façon dont nous nous déplaçons. Pour accompagner ses clients dans ce changement et répondre aux ...

« La blockchain et ses applications au-delà des crypto-monnaies » au menu de l’emission Qaada du Cerist web tv

« La blockchain et ses applications au-delà des crypto-monnaies » sera au menu de « Qaada scientifique » emission initié par l'institut Cerist sur chaine web(http://webtv.cerist.dz). Au plateau de l'émission de ce soir jeudi 21 mai 2020à 22 h accueillera le Dr Sid Ahmed Berrani, Enseignant Chercheur à l'Ecole Nationale Polytechnique (ENP) Développement Technologique (DGRSDT)animera cette Qaada. Un sujet intéressant pour les acteurs de la finance et des mode de paiement avenir.