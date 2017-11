Contrairement au marché automobile : Assurances automobile en hausse de 2,73% durant le 1er semestre 2015

La baisse du marché automobile n'a pas affecté le marché des assurances

Selon les dernière statistiques émises du Conseil national des assurances (CNA), le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaires global de 69,15 milliards de dinars au premier semestre 2015, contre 64,95 mds de dinars à la même période de 2014, soit une hausse de 6,5%.

La branche automobile, qui a réalisé une production de 36,25 mds de dinars durant la première moitié de l’année 2015, a enregistré une hausse de 2,72% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2014. Elle représente 58,31% de la production de l’assurance-dommages.

Les garanties facultatives ont constitué 85% du portefeuille de la branche automobile avec des primes totalisant 30,78 mds de dinars (+1,1%).

Les risques obligatoires ont, de leur côté, grimpé de près de 13% à 5,46 mds de dinars, soit 15% du portefeuille de la branche automobile.