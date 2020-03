Le groupe Renault vient d’annoncer son partenariat avec le fournisseur de logistique Dp world. le DP World et Renault F1 Team ont signé un accord faisant de DP World le partenaire logistique global et le partenaire ...

Chaîne logistique : Renault Sport Racing opte pour DP World

Le groupe Renault vient d'annoncer son partenariat avec le fournisseur de logistique Dp world. le DP World et Renault F1 Team ont signé un accord faisant de DP World le partenaire logistique global et le partenaire titre de l'écurie, qui prendra le nom Renault DP World F1 Team à compter de la saison 2020. Dans son communiqué, il précisé que le cadre de ce partenariat entre DP World, Renault Sport Racing et Groupe Renault mettront à profit la plateforme marketing mondiale offerte par la F1 et exploreront conjointement les opportunités d'accroître l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement. Pour Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing , cette collaboration serait « extrêmement intéressante et passionnante » et pour Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du Groupe DP World et directeur général de DP World :

« L’un de nos objectifs stratégiques est de développer des solutions logistiques innovantes pour le secteur automobile. »