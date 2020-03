Le groupe Renault vient d’annoncer son partenariat avec le fournisseur de logistique Dp world. le DP World et Renault F1 Team ont signé un accord faisant de DP World le partenaire logistique global et le partenaire ...

Visioconférence de Presse de Bruno Blin : « Renault-Trucks restera et s’adaptera au nouveau cahier des charges du montage automobile »

Telle a été la réponse à la question du journaliste algérien parmi tant d'autres journalistes européens posée ce matin en live lors de la visioconférence de presse de Bruno Blin président du constructeur Renault trucks , qui , s y prêté pendant une heure aux questions des journalistes envoyées en ligne. Pour le marché algérien , Renault trucks ne compte pas quittera pas le marché algérien soutenait le conférencier , même si le u nouveau cahier des charges porte plus d'exigences en terme des taux d'intégration locale, pour cela , il déclare que , »Renault saura s'adapter au nouveau cadre réglementaire et ne cédera pas la place dans un marché du camion ou il occupe une pôle position ».