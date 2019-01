VWGolf : Une nouvelle grille de tarifs

Actualités, Nouveautés 129 vues 0 Sovac annonce une révision à la baisse de la grille de tarifs concernant le modèle Golf. La remise est variable entre 100 000 à 250 000 DA, selon le niveau de finition. La Golf qui fut un temps la voiture la plus populaire est proposée pour un prix de départ sur la version start+ à 3 100 000 Da suite à une remise de 200 000 dinars. Une ristourne de 100 000 DA est consentie sur la version join qui est proposée à 3 699 000 dinars en revanche la version la plus luxueuse de trois niveau de finition, à savoir la Rline, celle-ci est céder à 4 459 000 dinars contre un prix initial affiché à 4 799 000 dinars