Marché mondial: l’association des constructeurs chinois prévoit la vente de 8millions de Véhicules électriques en 2023

Avec 672 000 ventes enrgistrées en janvier 2023, le marché mondial des véhicules électriques (VE) enregistre une chute des vente. Soit, près de la moitié des ventes de décembre 2022 a indiqué dans un communiqué ce 2 mars le cabinet d’ analyse Raystade .Une chute qu il incombe à la brusque supréssion des subventions et crédits d’impots. L ‘ analyste indique, que jusqu’à fin décembre 2022, les ventes de véhicules électriques ont suivi une trajectoire ascendante relativement constante ces dernières années – en dehors des périodes touchées par les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19 –

Poursuivant , que cet important effondrement des ventes enregistré dès ce début d’année est une nouvelle inquiétante pour l’industrie automobile. Les crédits d’impôt et les subventions gouvernementales ont soutenu le marché des véhicules électriques à ce jour alors que les pays identifient l’électrification du parc de voitures particulières comme une tactique essentielle pour atteindre les objectifs d’émissions nettes nulles, mais la réduction ou la suppression de ces subventions cette année a refroidi le sentiment des consommateurs. Les constructeurs automobiles se démènent maintenant pour inverser la spirale descendante et sauver le marché en 2023.

l’analyste est en revanche optimiste pour le marché qui présente de bonne perspectives mondiales , car selon la même source , c’est un marché qui ne fait que commencer son parcours d’électrification et de déploiement de crédits d’impôt grâce à l’Inflation Reduction Act. Les États-Unis sont le seul grand marché à avoir enregistré une augmentation à la fois des ventes de véhicules électriques et de la part de marché d’une année sur l’autre, bien que sa contribution au total mondial soit encore relativement minime. les États-Unis anticipaient une baisse des ventes de véhicules électriques et étaient l’un des seuls marchés à mettre en place de nouvelles incitations par le biais de crédits d’impôt fédéraux. Environ 80 000 véhicules électriques ont été vendus en janvier, soit une part de marché de 7,8 %. Cependant, il n’y a pas eu d’augmentation des ventes grâce à ces crédits, car les constructeurs automobiles ont pris la décision prudente d’offrir des remises sur les véhicules électriques en décembre pour éviter un afflux ingérable de commandes. Les constructeurs automobiles américains s’efforcent également de prendre des décisions de tarification intelligentes pour leurs modèles de véhicules électriques. Tesla, par exemple, augmente lentement les prix des véhicules pour évaluer les plafonds des prix à la consommation après avoir précédemment offert des remises importantes. Les perspectives du marché américain pour 2023 sont solides et le pays devrait franchir la barre des 10 % d’augmentation cette année.

L’appétit des consommateurs pour les voitures électriques reste fort, mais il est clair que les crédits d’impôt et les subventions jouent toujours un rôle important pour convaincre les consommateurs de faire le changement. Les constructeurs automobiles n’auront peut-être pas d’autre choix que de répondre avec des prix réduits.

Pour Abhishek Murali, analyste des technologies propres, Rystad Energy, la Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde, a connu une baisse de près de 50 % des ventes de véhicules électriques en janvier 2023 par rapport au mois précédent, mais la variation d’une année sur l’autre a été relativement stable en raison de l’affinité des consommateurs pour les modèles de fabrication nationale moins chers.

il précise par ailleurs, que l’Association chinoise des constructeurs automobiles prévoit un ralentissement de la dynamique des ventes cette année, prévoyant environ 8 millions de ventes de véhicules électriques cette année. Nous nous attendons à ce que le ralentissement des ventes se poursuive au cours du premier trimestre, mais l’annonce par CATL d’une baisse de prix des cellules de batterie pour les acheteurs automobiles contribuera à relancer les ventes.

Bien qu’il y ait eu une croissance marginale d’une année sur l’autre des ventes de VE en Europe le mois dernier, les performances du marché ont été sombres, de nombreux pays affichant une forte baisse des ventes de VE à partir de décembre 2022. Avec la fin des subventions aux VE, de nombreux consommateurs ont apporté reporter leurs achats du premier trimestre 2023 à décembre 2022, entraînant une flambée massive des achats avant la fin de l’année. Les réductions généralisées des subventions auront un impact durable sur l’activité des ventes, mais les constructeurs automobiles ne toléreront pas cet affaiblissement longtemps – Tesla teste déjà ses limites de prix, offrant une remise massive, déclenchant un grand volume de précommandes.

L’Allemagne a connu une forte baisse de ses ventes et de sa part de marché

Les ventes en Allemagne ont chuté d’environ un tiers en janvier par rapport à 2022, ne totalisant que 27 000 pour le mois. La part de marché dans le pays a également chuté d’une falaise – après que les véhicules électriques aient représenté 55 % de toutes les ventes de voitures en décembre 2022, la part de marché est tombée à seulement 15 %. Ailleurs en Europe, la part de marché des véhicules électriques au Royaume-Uni a diminué de moitié, passant d’environ 40 % à 20 % d’un mois à l’autre et de 50 % à 24 % aux Pays-Bas. Cette tendance à la baisse se reproduit dans une grande partie de l’Europe et donnera aux constructeurs automobiles des nuits blanches.