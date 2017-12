Réparation : PSA Algérie inaugure son premier Euro Repar car service à Eucalyptus

« Un premier d’une longue série d’un réseau de garages indépendant multi marque », a annoncé d’emblée, Yves Peyrot Des Gâchons, patron de Peugeot Algérie, qui prévoit l’ouverture de 100 points de ventes pièces et réparation à l’horizon 2020.

La nouvelle enseigne ERCS vient en complément au réseau classique qui prend en charge les véhicules neuf encore sous garantie. Elle vient en qualité d’alternative au réseau après vente concessionnaire, pour les véhicules, dont la garantie constructeurs a déjà expiré. Pour les clients qui veulent une meilleures cotation de leur véhicule sur le marché de l’occasion la repartions de leurs véhicule dans ce type de garage agrées par Peugeot, bénéficieront de 2 années supplémentaire de garantie sur la pièce et main d’oeuvre.

Les clients cible sont les véhicules toute marques confondues, hors garantie en circulation dont l’âge est de 3 ans et plus nous a annoncé Ahmed Lotfi Adi, directeur pièces et service de Peugeot Algérie, qui a présenté ce concept garage de proximité la presse automobile algérienne.

ERCS est un réseau de 3000 garages implantés à travers le monde international depuis le lancement de l’enseigne il y’a 15 ans. Il poursuit que « chaque garage dispose d’un personnel qualifié, de 1000 références par gamme et 42 familles de produits dont 25% dédié aux marques Psa et 75% pour les autres marques asiatiques et allemandes ». Toute candidature doit répondre à un cahier de charge avant d’être agréer ERCS. En, effet, le reporteur, doit dispose de surface de stockage de pièces de +1000 références, d’un atelier indépendant, disposant des outils de diagnostic, des ponts, d’un Eurorepar DOC, d’un support en ligne et soumis à une politique de communication et marketing, savoir faire, plusieurs offre et forfait Aftermarket pour les VO les +3ans. La professionnalisation du marché de la réparation passe par l’arrivée des enseignes de la réparation internationales qui vont tirer le marché vers le haut, en terme de service et qualité. Ceux qui en soit, va permettre la valorisation des métier de la mécanique et de l’électroniques laissé jusque là aux charlatans, et sur tout des véhicules sur le marché de l’occasion.

Peugeot lance à l’endroit des intéressés à se développer dans le créneau de la réparation, et à postuler. Il promet d’avoir le support de l’enseigne international de Peugeot-Algérie. « Il s’agit pour le nouveau postulant, d’une excellente opportunité de pouvoir bénéficier du soutien d’une enseigne internationale tout en préservant leur indépendance et leur flexibilité », a souligné M. lotfi Adi.