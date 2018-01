Mr Youcef Yousfi donnera le coup d’envoie demain pour une nouvelle unité de production de 100 000 plaquettes de frein

Actualités 57 vues 0 Le ministre de l’industrie et des mines, M. Youcef Yousfi procèdera à l’inauguration, d’une nouvelle unité de production de plaquette de frein demain le 08 janvier dans la zone industrielle de Oued El Kerma, dans la commune de Saoula, annonce en ce jour, le communiqué du ministère de l’industrie. Cette nouvelle usine de production des plaquettes et de mâchoires de freins automobiles, produira des le départ en 2018 de 100.000 unités de plaquettes en 2018 avant de passer à 200.000 unités en 2020. Il est précisé plus moins dans le dit communiqué que l’usine produira, également, à partir de 2019, quelque 100.000 mâchoires de freins.