MTC décrypte la LF2018

La société Meta training et consulting organise, une journée d’étude pour l’analyse de la nouvelle loi des finances 2018, aujourd’hui à Alger. Tout le texte est passé au crible afin de faire comprendre et tirer profit de ce nouveau recadrage de l’économie. Deux conférencier animeront et apporteront des éclaircissement de la nouvelle loi de finances pour l’exercice 2018, qui est élaborée dans une conjoncture difficile, caractérisée par l’amenuisement de nos ressources financières et par la volatilité des cours mondiaux des hydrocarbures marquée par une baisse depuis de second semestre 2014. Cette nouvelle loi va non seulement apporter des bouleversements très profonds dans le paysage fiscal mais aussi et surtout dans la trajectoire économique du pays et par la même occasion dans l’environnement des entreprises.

En effet, les mesures législatives introduites par la Loi de Finances pour 2018 visent divers objectifs socio-économiques, notamment : l’encadrement du commerce extérieur, l’incitation de l’investissement, l’encouragement de la transparence financière et commerciale, l’harmonisation et la simplification des procédures, la rationalisation de la consommation énergétique et la protection de l’environnement.

Afin de vous permettre de comprendre ces différentes implications et de mieux appréhender les conséquences sur vos activités, MTC organise une rencontre pour la présentation du contenu de la nouvelle loi de finances, ses objectifs et son encadrement.

Au-delà de la dimension veille fiscale, qui renseigne sur les nouvelles dispositions fiscales, il vous sera proposé un cadre plus général visant l’appropriation des dispositions mais aussi et surtout la lisibilité sur les évolutions futures de l’environnement de l’entreprise qui lui permettent d’avoir une attitude prospective.