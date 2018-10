“Audi dans l’usine de Relizane”

Ce scoop est relayée par le Soir d’Algérie qui annonce ainsi la montée en gamme des modèles du groupe Vw assemblée en Algérie par Sovac production . Après les modèles Vw et Seat , voici des Audis montés en Algérie. L’auteur de l’article précise la période de sortie d’usine pour la fin de l’année 2018 et ainsi que premier modèle . En effet, il s’agit du modèle compacte A3 . Cette montée en gamme chez Sovac n’est qu’un aboutisssement de la maitrise du processus d’assemblage par les technicien algérien explique t’-il. Pour une maitrise technique et une optimisation des coûts d’investissement s’en est une , puisque il est possible d’ assembler plusieurs modèles de segment différents sur un même site avec une même ligne.