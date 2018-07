Assurance automobile : 200 000 recours traités entre 2016 à 2018

Le marché des assurance est parvenu à régler 200.000 recours automobiles de 2016 à 2018 pour un montant global de 8,1 milliards de DA, a indiqué lundi 9 juillet à Alger, le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali, précisant qu’une convention mise en application depuis 2016 vise à réduire le délais de traitement des dossiers de recours.

« Algerian Insurance Multaka » l’évènement phare des assureurs

Pour la première fois en Algérie, l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR), annonce en ligne ,l’organisation conjointement avec la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR), les Rendez-vous de l’Assurance, intitulés « Algerian Insurance Multaka », les 05 et 06 Novembre 2018 à Alger, une manifestation qui regroupera des participants arabes et étrangers, activant dans le domaine des assurances et de la réassurance.

Cet événement qui se déroulera pour la première fois, aura pour thématique « L’assurance face au progrès technique ». Il permettra aux participants de mettre en valeur l’importance des mutations technologiques dans l’essor de l’industrie des assurances.