Equip auto du salon de l’après vente à celui de la sous-traitance

Equip auto change son intitulé pour l ‘Algérie

Désormais il est porté, selon le dernier communiqué diffusé par promo salon, comme Salon international de la sous traitance et de l’après vente automobile et des services pour la mobilité.

Concurrence, mutation du marché oblige, Equip auto veut préserver son marché face aux changements qui se profile à court terme.

L industrialisation du secteur automobile en Algérie risque de bouleverser le marché de la Pdr, comme celui de l automobile. D’autres acteurs nouveaux apparaîtront sur le paysage automobile.

Equip auto, version Algérie est fort de ses 12 éditions, Il est devenu la référence régionale des professionnels de l’industrie de l’aftermarket, en s’imposant, au fil des ans, comme un véritable facilitateur de business et une vitrine pour y découvrir des offres et des nouveautés.

Pendant 4 jours, du 6 février au 1er Mars, les 10 000 visiteurs professionnels découvriront ainsi l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules. (Ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile, etc….)