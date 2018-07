Assistance Automobile : hausse de 4,7%

Actualités 105 vues 0 L’assurance automobile demeure la principale branche du marché des assurances de dommages avec une part de 58,9%, en baisse de 2,2 points par rapport au premier trimestre de 2017. Selon la dernière note de conjoncture de la CNA, le nombre de contrats souscrits au titre de cette branche passe de 1 788 678 au premier trimestre (T1)2017 à 2 303 599 contrats à la fin du premier trimestre 2018, soit une augmentation de 28,8%. Les garanties obligatoires haussent de 69,5% et détiennent 29,5% du portefeuille de la branche.

En revanche, les garanties facultatives régressent de 9,7% avec une part de marché de 70,5%.