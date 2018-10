Sovac annonce une hausse des prix dès janvier 2019 des Skoda Fabia et Rapid

Nouveautés, Tendances 48 vues 0 En attendant le lancement officiel dans les tous prochains jours , en avant première à la presse de dernières nouveautés Skoda , Sovac dévoile tout de même les prix des modèles Skoda Rapid et Fabia. Sovac anticipe sur son évènement Presse et annonce par communiqué en date du 11 octobre les prix ainsi que l’ouverture des pré-commandes sur ces deux nouveaux modèles qui viennent enrichir la gamme Skoda, A noter que la Skoda Rapid 1.6 MPI 110 CH s’affichera à 2 390 000 DA pour toute commande effectuer avant le 31 décembre 2018. Au delà les prix de 2019 seront révisés à la hausse et s’affichera à 2 490 000 DA , dès le 1er Janvier 2019. idem pour son entrée de gamme à savoir la Fabia continuera à s’afficher jusqu à fin décembre à 1 999 000da et s’affichera des janvier 2019 à 2 099 000 DA. Alors à bon entendeur profiter du prix de lancement en attendant le prix réel en hausse en 2019.