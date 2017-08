4e Optifuel Challenge 2017 : la présélection pour l’Algérie s’est déroulé à Akbou

Actualités 193 vues 0 La quatrième édition de l’Optifuel Challenge, compétition consacrée à l’éco-conduite organisée par Renault Trucks, a débuté le 11 juillet. Au total, plus de 2 500 conducteurs internationaux s’affrontent, dans leurs pays respectifs. Le meilleur conducteur de chaque pays, celui qui aura été notamment capable de consommer peu sans sacrifier sa vitesse commerciale, sera sélectionné pour la grande finale internationale qui aura lieu à l’automne 2017. Cette compétition dédiée à la conduite rationnelle consacre, tous les deux ans depuis 2012, le meilleur éco-conducteur international. Plus de 2 500 chauffeurs internationaux issus de 31 pays s’affrontent au volant de véhicules Renault Trucks.

Le meilleur éco conducteur de chaque pays engagé dans la compétition participera à la grande finale international. Chaque pays participant à l’Optifuel Challenge organise des présélections.

En Algérie, elles se sont déroulées du 2 au 4 juillet 2017 à Akbou, wilaya de Béjaïa. Les meilleurs éco-conducteurs seront départagés grâce à la solution Optifuel Infomax.

Les chauffeurs participants ont été évalués et classés en fonction de leurs résultats Infomax. L’outil Optifuel Infomax permet d’évaluer individuellement la conduite et la bonne utilisation du camion par ses conducteurs. Le système mesure l’efficacité de conduite selon des critères tels que : - L’anticipation (utilisation de l’inertie du véhicule et de la pédale de frein)

– La bonne utilisation du véhicule (temps passé dans la zone économique). La finale internationale est prévu pour le mois d’octobre. Le meilleur éco-conducteur de chacun des 31 pays engagés dans la compétition participera à la grande finale internationale qui aura lieu en octobre 2017.