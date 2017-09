Réussir le contrôle technique : MEYLE élargit sa gamme de capteurs de température de gaz d’échappement et de haute température

Les capteurs de température de gaz d’échappement sont soumis à des contraintes extrêmes. Les températures environnantes atteignent entre -40°C et +1.200°C. Il est important qu’ils fournissent des résultats de mesure fiables et précis dans ces conditions. C’est le seul moyen de s’assurer que le processus de combustion soit optimisé et que les émissions soient minimisées. Les températures mesurées correctement sont décisives pour la longévité des turbocompresseurs et catalyseurs et pour une régénération adéquate des filtres de particules. Pour répondre à ces exigences, MEYLE, le fabricant hambourgeois de pièces de rechange automobiles, a élargi sa gamme de capteurs de température de gaz d’échappement MEYLE ORIGINAL. La gamme complète comprend plus de ! 150 références – pour quasiment toutes les marques – et couvre plus de 26 millions de véhicules en Europe.

Si les capteurs ne fonctionnent pas impeccablement, il peut en résulter un mélange de carburant et d’air non optimisé lors du processus de combustion. Cela a un impact négatif sur la consommation de carburant et les émissions. Des températures trop élevées peuvent également endommager des turbocompresseurs et des catalyseurs. Le réglage exact de la température dans la conduite de gaz d’échappement complète est également décisif pour la régénération des filtres de particules. Si les filtres de particules ne sont pas nettoyés correctement et à temps, cela peut entraîner une défaillance prématurée.