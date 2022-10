Lancement d’une usine de pièces de rechange en afrique du sud

Actualités, Evenements 120 vues 0 Le secteur de l’industrie automobile constitue l’un des piliers du gouvernement sud-africain pour relancer son économie. “Le président Cyril Ramaphosa a dû être animé par une joie immense au moment d’inaugurer, hier mardi, l’usine de pièces détachées automobiles de KwaDukuza dénommée Hesto Harnesses “,a commenté l’auteur du centre de veille intelligence économique. Située à KwaDukuza, dans la province du KwaZulu-Natal, l’usine moderne de 35.000 mètres carrés a coûté 30 millions de dollars. Cette société, en partenariat avec Yazaki Corporation (Japon), va fabriquer dans la municipalité de la province du KwaZulu-Natal des pièces automobiles destinées aux constructeurs Toyota, Isuzu, Nissan et Ford Motor. A l’occasion du lancement des activités de la nouvelle usine de 30 millions de dollars, le chef de l’État sud-africain a souligné les politiques gouvernementales mises en œuvre pour développer les industries prioritaires, comme l’automobile, porteuses de croissance et créatrices d’emplois. Hesto Harnesses est une filiale de Metair Investments. La société mère a signé plusieurs contrats avec Ford Afrique du Sud pour soutenir sa stratégie d’expansion dans le pays.