14ème édition EQUIP AUTO ALGERIA : Coup d’envoi demain le 02 Mars 2020

Équipementiers, Evenements, Salons 131 vues 0 Equip auto Algeria 2020 revient cette année sous le thème de l’aftermarket au service de la relance de l’industrie Automobile en Algérie au fil des ans et fort de sa 14e édition Equip auto s’impose comme carrefour doing business dans l’après vente et service à l’ automobile, mais aussi, un espace débat autour des thématique organisé avec des experts autours des sujets de la sous-traitance industrielle l’organisateur et les 300 exposants donnent rendez-vous au public professionnels attendu dès demain lundi 02 Mars 2020 au Palais des expositions des pins maritimes SAFEX – ALGER annonce le communiqué de l’organisateur. L’événement réuni cette année près de 300 entreprises et marques représentées dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires, avec près de 50% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays. (POLOGNE, TURQUIE, ALLEMAGNE, ARGENTINE, FRANCE, INDE, PORTUGAL, ROYAUME UNI, SERBIE, TUNISIE, USA, EGYPTE, TAIWAN, AFRIQUE DU SUD, CANADA, ARABIE SAOUDITE, BRESIL… )