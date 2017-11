Motrio arrive en Algérie

Motrio, cette filiale du constructeur Renault s'annonce sur le marché algérien. Cette nouvelle enseigne marque son arrivée en ce début d'année n'est autre qu'un reseau de réparateur multimarque qui intervient dans l'entretien mécanique légère. Après la chasse aux contrefacteurs de la pièce, voici arriver les enseignes de renommée internationale. Le marché de la réparation comme d'autres secteurs autour de l'auto s'ouvre et la concurrence s'annonce aussi dans le secteur. Speedy qui est déjà rentré depuis plus de deux ans va se sentir bousculer et étendra probablement son réseau à d'autres régions du pays.