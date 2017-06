Économie circulaire : un nouvel élan au partenariat entre le Groupe Renault et la Fondation Ellen MacArthur

Partenaires depuis septembre 2010, le Groupe Renault et la Fondation Ellen MacArthur ont renouvelé leur engagement en faveur de l’économie circulaire. Pionnier et leader dans l’économie circulaire, Renault est le premier constructeur automobile à avoir développé tout un système industriel lui permettant de répondre aux besoins anticipés de la mobilité dans un contexte d’épuisement des ressources naturelles.

Renault prouve le bénéfice économique de la mise en œuvre de pratiques d’économie circulaire, en générant des recettes d’environ 0,5 milliard d’euros par an grâce à des opérations de recyclage et de réfabrication.

Le Groupe Renault et la Fondation Ellen MacArthur donnent un nouvel élan à leur partenariat historique, en prenant de nouveaux engagements en faveur de l’économie circulaire. Leur collaboration s’appuie sur un constat commun, selon lequel il est souhaitable de passer d’un modèle économique linéaire à un modèle économique circulaire, tant pour préserver les ressources naturelles et les écosystèmes que pour pérenniser les entreprises comme Renault.