Les pièces de rechange des produits sont éligibles à l’exportation selon M.Bekkai

L’industrie mécanique et la fabrication de pièces de rechange, l’industrie pharmaceutique et de transformation font partie des secteurs dont les produits peuvent être exportés », a indiqué M. Bekkai , le ministre délégué lors de l’ouverture d’une journée d’études et d’information régionale sur les « Mécanismes de diversification et de développement des exportations et leurs effets sur la croissance économique », selon une dépêche de l’Aps. Le ministre délégué a également considéré que la dynamique commerciale de la wilaya de Sétif constitue « un autre espoir » pouvant contribuer à modifier la réalité des exportations algériennes.