Daimler AG suspend la production de son usine de SUV pour retard d’approvisionnement des pièces depuis le mexique

Daimler AG suspend la production d'une usine de SUV Mercedes-Benz , l'une des premières usines automobiles aux États-Unis à rouvrir, en raison d'une pénurie de pièces fournies par le Mexique. L'usine de Vance, en Alberta, ne construira pas de véhicules la semaine prochaine, selon un avis interne consulté par Bloomberg ,relaye autonews.com, qui poursuit que les travailleurs ont la possibilité d'utiliser les vacances ou d'aller sans salaire et de déposer des demandes de prestations de chômage fédérales et d'État.