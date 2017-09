Algérie : Le potentiel de la sous-traitance automobile

DZ trade et German access organisent un voyage d’information en marge du salon IAA

DZ Trade organise en collaboration avec Eurl German Access un voyage d’information composée de sociétés algériennes exerçant dans le métier de l’Automobile dans le cadre de la promotion et du développement de la sous-traitance à travers une matinée d’information et des rencontres opérationnelles avec des entreprises allemandes dans ce domaine ainsi qu’une visite du Salon IAA : Salon leader de l’Automobile qui se tient du 15 au 21 Septembre 2017 à Francfort.

Le marché automobile algérien a connu au cours de ces dernières années des évolutions importantes, l’année 2012 a marqué spécialement ce secteur en affichant 605 000 véhicules importés et une facture d’importation de plus de 8 milliards de dollars. En 2014 les ventes ont baissé de près de 30% à 420.000 unités pour une facture de 5,7 milliards de dollars. Le nombre des véhicules importés en 2015 a chuté en force pour atteindre 265.000 unités.

Dans ce cadre, DZ Trade organise en collaboration avec Eurl German Access un voyage d’information composé de sociétés algériennes exerçant dans le métier de l’Automobile en Allemagne.

Au programme, de la première journée prévue pour le 16 septembre, une matinée d’information, consacrée à l’Introduction du secteur automobile en Allemagne et et le potentiel de la sous-traitance en Algérie et sera suivit d’une visite de deux jours du Salon IAA, le plus important du monde entier pour la mobilité, le transport et la logistique, qui rappelons le, se déroulera du 15 au 21 septembre.

Au menu de la seconde journée, la délégation algérienne aura le loisir de découvrir l’usine de fabrication VW, Wolfsburg. En revanche les journées du 19 et 21 seront dédiées à la visite de plusieurs sites de fabrication plastique et caoutchouc, de fabrication de structures de sièges, tableaux de bord et composants de châssis ou de moteur et de de production des colonnes de direction à savoir respectivement chez Decormetal GmbH, Berrang GmbH et Robert Bosch Automotive Steering Bremen GmbH, et pour clore le programme des visites de la journée du 20 , une visite de l’usine de fabrication de Mercedes Benz, Brème est aussi au menu de la délégation algérienne, qui surement sera comblée d’information visuelle.