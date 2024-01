Foton El Djazair Motors, la nouvelle entité qui portera la vision de Foton en Algérie

La marque chinoise de véhicules utilitaires légers et camions Foton connue pour sa production de véhicules utilitaires légers et lourds, annonce son arrivée imminente sur le marché algérien, sous la bannière de Fonton El Djazair et conformément aux exigences du cahier des charges, le distributeur officiel basé à Alger, annonce dans un communiqué ce mardi, le recrutement des agents à travers tout le territoire national.

Après avoir dominer l’industrie des véhicules utilitaires et camions en Chine pendant 19 ans, Foton élargit ses horizons et compte s’installer en Algérie à travers son représentant exclusif Foton El Djazair Motors. En effet, grâce à sa présence mondiale, Foton a su se forger une réputation d’excellence. La constructeur chinois a établi des partenariats stratégiques avec des géants renommés tels que Cummins, Daimler-Benz, ZF et Piaggio, renforçant ainsi sa position sur le marché international. Foton El Djazair Motors émerge comme la nouvelle entité chargée de concrétiser la vision de Foton en Algérie. Prévue pour être lancée courant 2024, cette filiale proposera une gamme complète de véhicules utilitaires légers et lourds, répondant aux besoins diversifiés du marché algérien. Fonton fait les chose dans les règles de l’art conformément au cadre réglementaire régissant l’activité de distribution . En effet , avant même le lancement des produits, il anticipe son expansion pour conquérir le marché , en effet, dans ce premier communiqué Foton El Djazair Motors annonce le recrutement des agents agréés à travers tout le territoire national. Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur candidature à l’adresse mail suivante :contact@f-eldjazair-motors. dz