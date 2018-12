Mercedes-Benz (AMS-MB SPA) livre 356 camions multifonctions

Un total de 356 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été livrés dimanche par la société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa) de Rouiba au profit du ministère de la Défense nationale (MDN) et d'entreprises civiles. Ce nouveau lot comporte 215 camions au profit de la Direction centrale du matériel relevant du MDN, qui seront destinés au transport de troupes, dépannage léger, citernes d'eau et autres (camions poste de commandement), ainsi que 141 véhicules destinés à des entreprises civiles. Il s'agit de l'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal, filiale de Sonatrach) et l'Agence de gestion du fret d'Algérie (Agifal). Ces véhicules ont été produits dans les usines de la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB Spa) de Rouiba (Alger). APS