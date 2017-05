Total Algérie annonce le lancement des travaux de sa première unité de production de lubrifiants à Oran

Actualités 186 vues 0 Total Lubrifiants Algérie a procédé aujourd’hui, mercredi 19 avril 2017, à la pose de la première pierre de son usine de production et de conditionnement de lubrifiants Total, sur le pôle d’activité de Béthioua, dans la Wilaya d’Oran.