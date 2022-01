Le secteur automobile aidera l’économie japonaise à rebondir en 2022, selon GlobalData

Bakar Sadik Agwan, Senior Automotive Consulting Analyst chez GlobalData, une société de données et d’analyse de premier plan a annoncé dans un communiqué que , « L’économie japonaise était sous pression en 2020 et 2021 en raison des contraintes d’approvisionnement induites par la pandémie de COVID-19 dans tous les secteurs. Cependant, avec l’atténuation des « pénuries de puces » et la « stabilisation de la demande », le marché automobile japonais devrait poursuivre sur la voie de la reprise et assister à un rebond de la production et des exportations, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance économique en 2022.

Selon les données de l’Association japonaise des constructeurs automobiles (JAMA), les exportations de véhicules en octobre et novembre ont augmenté en glissement mensuel de 23,6% et 39,1%, respectivement.

«Bien que le marché automobile japonais ait connu des évolutions positives au cours des premiers mois de 2021 en raison de la demande refoulée, il a été affecté au second semestre par les pénuries de semi-conducteurs et la variante Omicron. Par conséquent, les ventes de véhicules, la production et l’exportation sont toutes restées affectées. GlobalData estime que la production et les ventes diminueront de 2% et 3,8%, respectivement, d’une année sur l’autre en 2021.

« Le secteur manufacturier représente plus de 89 % du PIB total au Japon et la fabrication automobile et auxiliaire en reste une partie substantielle. Les dernières prévisions de GlobalData prévoient une croissance du PIB réel pour l’année 2021 à 1,82 % et des attentes positives pour 2022 avec une croissance de 2,99 % par rapport à 2021, ce qui s’appuie sur les attentes positives pour le marché automobile.