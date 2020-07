Légal doctrine, la nouvelle start up qui a été félicité par Ammar belhimer, ministre de la communication ,pour le service de veille marketing juridique qu’elle propose en ligne aux entreprises, via sa plate forme ; et ...

Pour ses batteries le groupe Bmw s’approvisionne en cobalt du maroc pour 100 millions d’euros

Actualités 125 vues 0 Le groupe Bmw vient de signer un contrat de 100 millions d’euros d’approvisionnement de cobalt pour le besoin des ces cellules de batterie avec la société minière marocaine. Le groupe BMW stimule l’expansion de l’électromobilité et s’approvisionne directement en cobalt dont il a besoin comme matière première clé pour les cellules de batterie. Avec cette commande, le groupe BMW couvrira environ un cinquième de ses besoins en cobalt pour la cinquième génération des véhicules électriques. L’entreprise s’approvisionnera en Australie pour les quatre autres cinquièmes de ses besoins en cobalt, confirme le communiqué du groupe, pour période de cinq ans, allant de 2020 à 2025. «Le cobalt est une matière première importante pour l’électromobilité. En signant aujourd’hui ce contrat de fourniture avec Managem, nous continuons de garantir nos besoins en matières premières pour les cellules de batterie », a déclaré Wendt. «Nous conduisons systématiquement l’électrification de notre parc de véhicules. D’ici 2023, nous visons à avoir 25 modèles électrifiés dans notre gamme, dont plus de la moitié entièrement électriques. Notre besoin de matières premières augmentera en conséquence. Pour le cobalt seul, nous prévoyons que nos besoins tripleront à peu près d’ici 2025. »