Si5 ERP, un logiciel pour les sous-traitants automobile disponible chez SORMA

Le fournisseur italien des logiciels pour les fabricants des composants automobile a été présenté, son dernier logiciel SI5 ERP qui est utilisé dans 25 pays à travers le monde pour des sous-traitant du secteur automobile. Un premier fabricant de composant automobile est déjà preneur. La chaine logistique étant un maillon très importante dans la chaine, Sorma, l’entreprise qui fournit ses solutions pour améliorer les performances des fabricants, grâce à la gestion, au contrôle et à la planification de tous les processus métier annonce la présence de son logiciel en Algérie et saisit l’opportunité de l’effervescence qui règne dans le secteur de l’automobile te sa mécanique pour présenter le logiciel SI5 ERP, adapté aux producteurs et fournisseur de composants automobile pour la première monte et aftermarket. Claudio perlo, pdg de Sorma SPA, n’a pas manqué l’occasion de nous présenté les nombreux avantages du système SI5 ERP, un logiciel flexible qui permet à l’entreprise fabricante de se doter d’un système d’information flexible capable de s’adapter à son modèle d’affaires ainsi qu’aux changements du marché dans lequel l’entreprise opère. Grace à ce système d’information, il est possible d’automatiser et d’optimiser le contrôle de gestion, le contrôle de la production, la gestion des entrepôts même s’il ne sont pas situé au même endroit et augmente ainsi la traçabilité matériel ce logiciel a été un fruit de partenariat entre IBM et Sorma tenait à préciser notre interlocuteur qui au passage avait souligner quelques difficultés à démocratiser son produit en Algérie comparé à son expérience international dans 25 pays et 40 000 utilisateur.