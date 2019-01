Classement mondial des équipementiers par l’usine nouvelle : Le japon premier de la classe en 2018

Équipementiers, Importation, Tendances 104 vues 0 L’Usine Nouvelle, en collaboration avec le cabinet Roland Berger, ont publier, en Mai 2018, le classement des 100 premiers équipementiers. Les japonais tiennent le haut du palmarès avec 40 entreprises sur suivit des USA (18 entreprises) et de l’Allemagne, 1er européen avec 11 groupes.

Dans ce palmarès, sept groupes dépassent les 25 milliards d’euros de chiffres d’affaires réalisés dans le secteur de l’automobile.

En tête de classement, le canadien Magna International (34 Md€), suivi (33 Md€), ZF (35 Md€), Aisin (30 Md€), Denso (37 Md€), Bosch (50 Md€) et le coréen Hyundai Mobis (30 Md€).

Les industriels français, à l’instar de Valeo se plaçant à la 10ème marche avec un chiffre d’affaire de 16,5 Md€, Faurecia se classe 21ème avec un Ca de 19 Md€, suivit de Michelin en 23ème – 19,5 Md€, arrive un peu plus loinPlastic Omnium 39ème avec 5 Md€.