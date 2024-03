17ème EQUIP AUTO : Sous-traitants algériens et exposants chinois en force

Equip Auto Algeria Ouvrira les portes de sa 17e édition, le lundi 26 février à Alger. Un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de l´après ventes automobiles.

Cette édition s’annonce comme une plateforme exceptionnelle pour découvrir les dernières tendances, en terme innovations et opportunités . Avec 400 exposants, 10 000 visiteurs attendus du 26 au 29 février à la Safex, Equip auto confirme son statut de référence pour l’innovation dans l’après-vente automobile. La demande en exposition a augmenté de +100% par rapport à 2023, reflétant la vitalité du marché et témoigne aussi de l’intérêt accru pour cet événement de réseautage en professionnels et passionnés de l’automobile.

Plus de 15 pays seront représentés, avec une forte participation internationale (Chine, Turquie, Corée du Sud, Italie, Pologne, Taïwan, Allemagne, Émirats Arabes unis , Usa, etc.). Equip Auto Algeria ambitionne de réunir la filière algérienne et internationale, avec 30% des exposants algériens, dont une mobilisation exceptionnelle des sous-traitants représentant près de 30%.

La Chine, avec plus de 230 exposants, jouera un rôle majeur dans cette édition, contribuant à la transformation du parc automobile algérien dans un marché en plein recomposition . Equip Auto Algeria offre une gamme complète de matériels, équipements et services, représentant la diversité du marché de la maintenance automobile.

Equip Auto Algeria en bref:

Thématique :Un salon international annuel de tous les équipements pour tous les véhicules

Portée: Un des principaux carrefours d’échanges d’Afrique du Nord entre fabricants, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou partenaires.

Particularités : Un salon réservé uniquement aux visiteurs professionnels. L’accès au salon sera gratuit sur présentation d’une carte d’invitation ou badge électronique.

Date et horaires : Du 26 au 29 Février 2024 de 10h00 à 18h00.

Lieu : Palais des exposition SAFEX les pins maritime Alger.

Nombre d’exposants : Plus de 400 entreprises et marques.

Nombre de visiteurs attendus : 10 000 visiteurs professionnels.