Projet industriel automobile en Algérie de Vw de nouveau sur le tapis des négociations

Le ministre de l’ industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu jeudi à Alger, Alfonso Sancha Garcia, le représentant du Groupe Volkswagen pour la région de l’Afrique du Nord, Vice-président de la compagnie espagnole Seat, filiale de Volkswagen.

Une rencontre, tenue en marge de l’organisation du Forum d’affaires Algér–espagnol ou les deux parties ont examiné les possibilités de concrétisation d’un projet industriel du Groupe Volkswagen en Algérie.

Dans ce cadre, M. Aït Ali Braham a expliqué au représentant du géant de l’automobile le nouveau cadre juridique régissant cette activité et les incitations et avantages qui seront accordées aux investisseurs dans ce domaine, précise le communiqué du ministère de l’ industrie.

Le projet de construction automobile d ‘ une seul ou de l’ensemble des marques du groupe , selon le cahier des charge 2020, qui a renchéri le taux d’intégration, ne semble pas encore tranchée , selon le propos, d’Alfonso Sancha Garcia , Vice président et représentant de Vw pour la région Mena, rapporte le communiqué du MI, disant que « Nous essayons d’avancer dans ce projet pour voir si nous pourrions concrétiser un projet de Seat ou du Groupe ici en Algérie ».

Néaumoins, même si le groupe Sovac est débouté, dans le fameux scandale financier et autre de dilapidation des deniers publics, qui a amené son patron propriétaire Mourad Oulmi, en prison, le projet ne semble pas mort, il sera ressuscité, dans le sillage par le retour des importation ou constructions. Avec quel partenaire ou partie algérienne,? la question demeure posée, rien n ‘a encore filtré , sauf que l’état algérien est en négociation au travers de la personne de son MI.

La course à la Préinscription pour une autorisation d’ investissement dans la construction automobile

En dépit d’ un contexte dit-on « instable », le groupe VW n’est pas le seul a manifester de l intérêt. Le marché automobile algérien reste attractif selon les estimations de la défunte Ac2a était bon an mal an , entre 350 000 et 600 000 véhicules/an. Au regard du dernier bilan détaillé de deux semaines de l’opération de préinscription aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, lancée le 20 septembre 2020, le Ministère de l’Industrie a enregistré, jusqu’au 1er octobre en cours, a enregistré 184 préinscriptions formulées par 140 opérateurs économiques, dont 51 inscrit dans le cadre de processus de construction ou industrialisation , repartie selon le communiqué du MI, 13 demandes pour l’automobile, 13 pour les motocycles, 7 pour les camions , 5 pour les tracteurs et matériels agricoles, 4 pour les bus et autocars, 4 pour les tracteurs routiers, 4 les semi-remorques, 4 pour les engins roulants et 1 (une) demande pour le matériel des travaux publics.