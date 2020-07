Le patron de LIQUI MOLY, nommé meilleur manager du marché automobile allemand 2019/2020

Chaque année, Mart intern, invite ses lecteurs à évaluer les managers du commerce spécialisé dans le secteur automobile et leur travail. Ce sont plus de 50 responsables qui ont été évalués chez des constructeurs automobiles et leurs fournisseurs, mais également au sein d’assurances et de banques. Chaque année, les commerçants spécialisés en automobile élisent Ernst Prost dans le peloton de tête. Ils justifient notamment leur décision comme suit : « Engagement exemplaire pour la production en Allemagne », « Depuis des années, M. Prost et son équipe entretiennent un partenariat très coopératif avec nous, les commerçants », ou encore « M. Prost est un représentant passionné et éloquent du secteur automobile ».

« Le prix, le choix des lecteurs, le placement au sommet du podium, les succès au long cours et les résultats durables me nourrissent. Tout particulièrement en ces temps très difficiles, affirme Ernst Prost. Cette distinction arrive à point nommé, comme un verre d’eau pour étancher sa soif. Nous venons de traverser une période aride, mais cette épreuve se poursuit. Nous combattons un petit virus et de graves difficultés depuis des semaines et des mois. »

Depuis 2010, Ernst Prost fait systématiquement partie des 6 premiers au classement de ce sondage. L’an dernier, il avait décroché la deuxième place et avait déjà atteint le sommet une fois en 2012. « Cette nouvelle victoire est une véritable consécration pour M. Prost, ses accomplissements remarquables en tant qu’entrepreneur et sa relation étroite avec les PME du secteur automobile », écrit Markt intern.

Communiqué